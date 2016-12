BPOLD FRA: Mutmaßlicher Schleuser an Ausreise gehindert - Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (ots) - Am 19. Dezember nahm die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt/Main einen mutmaßlichen Schleuser fest, als dieser versuchte, sich über Belgrad und Athen nach Istanbul abzusetzen. Gegen den 25-jährigen Afghanen ermittelt die Bundespolizei in zwei Fällen wegen des Verdachts der Einschleusung von sechs Personen, wofür der Beschuldigte rund 15.000 Euro bekommen haben soll. Aufgrund der bestehenden Flucht- und Verdunklungsgefahr führte die Bundespolizei den Mann dem Haftrichter vor, der am 20. Dezember Untersuchungshaft anordnete.

