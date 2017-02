BPOLI MD: Versuchter Angriff einer Zugbegleiterin mit Bierflasche

Magdeburg (ots) - Am Donnerstag, den 02. Februar 2017 nutze ein Mann gegen 22.00 Uhr einen Harz-Elbe-Express auf der Strecke Magdeburg - Halberstadt. Auf Höhe des Haltepunktes Magdeburg-Buckau wollte die Zugbegleiterin den Fahrschein des Mannes kontrollieren. Dieser führte jedoch weder einen gültigen Fahrschein, noch finanzielle Mittel zum Nacherwerb bei sich. Daraufhin schloss die Zugbegleiterin den Mann von der Weiterfahrt aus und bat ihn mehrfach, beim nächsten Halt auszusteigen. Diesen Aufforderungen kam der Mann jedoch nicht nach. Stattdessen nahm er eine leere Bierflasche, erhob sich von seinem Sitzplatz und hob mit der Flasche zu einem Schlag gegen die Zugbegleiterin aus. Diese konnte sich glücklicherweise von ihrem Angreifer entfernen und in Sicherheit bringen. Sie rief die Bundespolizei. Eine Streife übernahm den 35-jährigen Täter am Haltepunkt Magdeburg-SKET Industriepark. Die Zugbegleiterin erlitt einen Schock und musste ihren Dienst abbrechen. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Versuch der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und Hausfriedensbruch.

