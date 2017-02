BPOLI MD: Bundespolizisten enttarnen "Schwarzfahrer" als Dieb

Halberstadt (ots) - Am Dienstag, den 31. Januar 2017 wurde die Bundespolizei in Halberstadt über die Notfallleitstelle der Bahn über einen Mann informiert, der auf der Strecke Oschersleben - Halberstadt mit einem Harz-Elbe-Express unterwegs war und keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Nach Ankunft des Zuges in Halberstadt gegen 19.00 Uhr wurde der 22-Jährige von einer Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Um die Identität des Mannes zu klären, wurde er durchsucht. Dabei stellten die Bundespolizisten ein schwarzes T-Shirt fest, woran sich noch die Diebstahlssicherung befand. Außerdem führte der Dieb eine Umhängetasche mit einem präparierten Innenfutter bei sich, was erfahrungsgemäß zu Diebstahlshandlungen verwendet wird. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann muss sich nun wegen der Leistungserschleichung im Zug und des Diebstahls vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell