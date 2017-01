BPOLI MD: Dieb wird mit Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots) - Am Montag, den 30. Januar 2017 wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg über einen Diebstahl informiert. Zuvor entwendete ein Mann um 09.20 Uhr eine Packung Toilettenpapier in einem Geschäft im Hauptbahnhof. Er nahm es aus dem Regal, steckte es unter seine Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Verkäuferin hielt ihn auf und rief die Bundespolizei. Eine Streife nahm den 44-jährigen Mann in Empfang und fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei kam heraus, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Das Amtsgericht Magdeburg hatte ihn,- ebenfalls wegen Diebstahl, zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Die Geldstrafe hatte er noch nicht gezahlt. Der Dieb wurde festgenommen. Er kontaktierte seine Mutter, die die Geldstrafe für ihn zahlte. Dadurch konnte er die Dienststelle wieder als freier Mann verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell