BPOLI MD: Resümee der Bundespolizei nach der Fußballbegegnung Hallescher FC gegen FC Rot-Weiß Erfurt

Halle (ots) - Nachdem die Anreise von ca. 100 Hallenser und 500 Erfurter Fans am Samstag, den 28. Januar 2017 über den Hauptbahnhof Halle zur Fußballbegegnung der 3. Bundesliga, Hallescher FC gegen FC Rot-Weiß Erfurt, störungsfrei verlief, musste die Bundespolizei während der Rückreisephase mehrere Strafanzeigen erstellen. Dabei benahmen sich mindestens ein Erfurter und vier Hallenser "Fans" daneben: Der 29-jährige Erfurter beleidigte eine Reisende ohne Grund mit ehrverletzenden Worten. Ein 18-Jähriger und zwei 25-jährige Männer aus der Fangruppierung der Hallenser beleidigten die eingesetzten Bundespolizisten mehrfach mit den Worten "Bullenschweine". Gegen einen weiteren 24-jährigen hallenser Fußballstörer sprachen die Bundespolizisten einen Platzverweis aus. Dieser polizeilichen Weisung kam er nicht nach und leistete bei der Durchsetzung des Platzverweises Widerstand. Auch er beleidigten zwei Bundespolizisten. Des Weiteren wurden durch bisher unbekannte Täter im Bereich der Herrentoilette in der Bahnhofslounge ein Seifenspender beschädigt und eine Plastikabdeckung heruntergerissen. Zusammenfassend wurde durch die Bundespolizei daher am Ende des Einsatzes sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet: eine Sachbeschädigung, ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie fünf Beleidigungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell