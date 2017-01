BPOLI MD: Dumm gelaufen: "Schwarzfahrer" flüchtet aus Zug und verliert Geldbörse mit seinen Papieren

Magdeburg/Schönebeck/Bad Selzelmen (ots) - Am Freitag, den 27. Januar 2017 informierte die Zugbegleiterin einer Regionalbahn die Bundespolizei über einen "Schwarzfahrer". Dieser stieg in Magdeburg in den Zug, der in Richtung Staßfurt fuhr. Um 09.15 Uhr wollte die Zugbegleiterin die Fahrkarte des Mannes kontrollieren. Dieser konnte jedoch keinen Fahrschein vorweisen und flüchtete daraufhin am Haltepunkt Schönebeck - Bad Salzelmen aus der Bahn. Dummerweise verlor er bei der Flucht seine Geldbörse, in der sich unter anderem sein Personalausweis befand. Das Portemonnaie wurde durch eine Streife der Bundespolizei sichergestellt. Den 26-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Leistungserschleichung. Er erschien einen Tag später reumütig auf der Dienststelle der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof und holte seine Geldbörse ab.

