BPOLI MD: 56-jähriger Schwarzfahrer wird gleich sechs Mal gesucht

Stendal (ots) - Am Donnerstag, den 26. Januar 2017 wurde die Bundespolizei in Stendal über einen Mann informiert, der einen Intercity auf der Strecke Wolfsburg - Berlin nutzte, ohne eine dafür erforderliche Fahrkarte vorweisen zu können. Nach Ankunft des Zuges um 20.50 Uhr am Hauptbahnhof Stendal übernahm eine Streife der Bundespolizei den 56-Jährigen und erstellte die Strafanzeige wegen der Leistungserschleichung. Bei dem anschließend durchgeführten Abgleich seiner Personalien mit dem Datenbestand der Polizei staunten die Bundespolizisten nicht schlecht. Der Mann wurde gleich von sechs Staatsanwaltschaften mittels Aufenthaltsermittlungen gesucht. Die Staatsanwaltschaften Braunschweig, Dortmund, Potsdam, Lüneburg, Hagen und Koblenz wurden durch die Bundespolizei über den aktuellen Wohnort des Mannes informiert. Dieser konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder seiner Wege ziehen und muss in naher Zukunft mit diversen Schreiben von Staatsanwaltschaften aus ganz Deutschland rechnen.

