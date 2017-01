BPOLI MD: Messer, Schlagstock, Drogen, Anscheinswaffe - Verstoß Bundesnichtraucherschutzgesetz führt zu weiteren Ermittlungen

Merseburg (ots) - Am Montag, den 23. Januar 2017 bemerkte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Merseburg gegen 12.55 Uhr einen Mann rauchen. Da der Bahnhof unter dem Schutz des Bundesnichtraucherschutzgesetzes steht, sprachen die Beamten den Mann an und verwarnten ihn. Bei der näheren Betrachtung des 29-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass es sich um einen "alten Bekannten" handelte. Er wurde in der vergangenen Woche bereits wegen eines begangenen Diebstahls beanzeigt. Daraufhin schauten die Bundespolizisten in den mitgeführten Rucksack des Mannes und wurden fündig. Zum Vorschein kamen ein Bolzenschneider und eine Anscheinswaffe. Weiterhin hatte der Mann einen Geldbeutel mit diversen Dokumenten bei sich, die nicht auf ihn ausgestellt waren, ein paar Quarzhandschuhe, zwei Messer, einen Teleskopschlagstock und eine kleine Menge betäubungsmittelähnlicher Substanz. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und es wurden gegen den Mann weitere Ermittlungen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahl eingeleitet.

