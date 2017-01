BPOLI MD: Bundespolizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 21. Januar 2017 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 23.00 Uhr über einen Mann informiert, der sich am Ausgang des Hauptbahnhofes in Richtung Konrad-Adenauer Platz bei den abgestellten Fahrrädern verdächtig verhalten soll. Kurz darauf stellte eine Streife den 35-jährigen Mann fest. Er versuchte gerade an ein Fahrrad zu gelangen, indem er mit einem Schlüssel, der definitiv nicht passte, das Schloss zu öffnen. Die Bundespolizisten sprachen den Mann an und dieser drehte sich erschrocken und ertappt um. Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung des Mannes kamen eine Klingel, ein Dynamo und eine Lampenhalterung zum Vorschein. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und den Mann erwarten Anzeigen wegen Diebstahls in mehreren Fällen. Der Sachverhalt wird zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell