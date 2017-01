BPOLI MD: Zug verpasst - Nachhauseweg in den Bahngleisen

Wolmirstedt-Zielitz-Stendal (ots) - Weil einem 22-Jährigen am 12.01.2017, gegen 16:00 Uhr auf dem Bahnhof Wolmirstedt der Zug vor der Nase weg fuhr, entschloss er sich seinen Nachhauseweg dennoch auf den Gleisen fortzusetzen, allerdings zu Fuß. Ausgestiegen war er, weil er ein dringendes Bedürfnis hatte und dazu nicht die Toilette im Zug nutzen wollte. Ein Hinweisgeber informierte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über den Mann im Gleis. Sofort wurde der Zugverkehr auf der Bahnstrecke eingestellt. Auf der Höhe des Bahnüberganges in Zielitz wurde der junge Mann durch eine Streife der Landespolizei aus den Gleisen genommen und belehrt. Ob ihn der Alkohol, sein Atemalkoholwert betrug 1,6 Promille, zu diesem lebensgefährlichen Nachhauseweg veranlasste konnte nicht geklärt werden. Gegen 17:30 Uhr setzte er seinen Nachhauseweg nach Stendal fort, dieses Mal jedoch wieder per Bahn ab Zielitz. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Betretens von Bahnanlagen wird gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell