BPOLI MD: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnübergang in Bernburg

Bernburg (ots) - Bisher unbekannte Täter begingen am heutigen Tag, den 13.01.2017, gegen 08:20 Uhr einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Auf dem Bahnübergang bei Baalberge/ Bernburg rissen die Täter die Kabel der dortigen Schrankenanlage heraus und legten sie mit einer ein Meter langen Metallstange über die Bahngleise. Ein Zug konnte nicht mehr rechtzeitig vor diesem Hindernis stoppen und überfuhr die Metallstange und die Kabel. Dadurch kam es zu einem Ausfall der Schrankenanlage. Die Schrankenanlage kann derzeit nur manuell bedient werden. Personen wurden durch diesen Eingriff nicht verletzt und auch an dem Zug entstanden keine Schäden. Eine Schadenshöhe der defekten Schrankenanlage ist derzeit nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg ermittelt in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern. Diese können in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 565490), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell