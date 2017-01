BPOLI MD: Mit Gehhilfe und Schere -Streit auf dem Hauptbahnhof Magdeburg eskaliert

Magdeburg (ots) - Durch Hilferufe aus einem Warteraum auf Bahnsteig sechs des Magdeburger Hauptbahnhofes wurde eine Streife der Bundespolizei am 08.01.2017, gegen 23:50 Uhr auf zwei Männer aufmerksam. Ein 53-jähriger Mann kniete im Warteraum auf einen am Boden liegenden 66-Jährigen und war dabei, ihm eine Gehhilfe gegen den Hals zu drücken. Die Beamten trennten die beiden wütenden Männer voneinander. Durch die körperlichen Auseinandersetzungen hatten beide Verletzungen im Kopfbereich. Wie es zu dieser Eskalation kam, erklärten die Männer sehr unterschiedlich. Der ältere Mann sagte aus, dass er in den Warteraum kam und unvermittelt von dem 53-Jährigen angegriffen wurde. Dieser wollte ihm mit einer Schere die Augen ausstechen. Zur Verteidigung benutzte er seine Gehhilfe, die ihm aber entrissen wurde und gegen ihn verwendet wurde. Der jüngere Mann hingegen gab an, dass er in dem Warteraum schlief und plötzlich der ältere Mann mit der Gehhilfe auf ihn einschlug. Zudem wollte dieser ihm noch mit einer Schere die Augen ausstechen. Der Jüngere wehrte sich heftig und entriss dem Mann die Gehhilfe und verteidigte sich. Die Beamten fanden tatsächlich in dem Warteraum eine Schere. Beide verneinten jedoch, dass sie ihnen gehöre. Bei dem 66-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1, 3 Promille festgestellt, der andere Mann hatte keinen Alkohol getrunken. Mit Strafanzeigen müssen allerdings beide rechnen. Die Bundespolizei zeigte die Herren wegen gefährlicher Körperverletzung an. Wegen der Kopfverletzungen wurde der 53-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ältere verweigerte eine Mitnahme in einem Rettungswagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell