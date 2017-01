BPOLI MD: 4,21 Promille - Bundespolizei hilft stark alkoholisierten Mann

Magdeburg (ots) - Am Donnerstag, den 05. Dezember 2016 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 12:00 Uhr durch eine Zugbegleiterin um Hilfe gebeten. In ihrer Regionalbahn, die von Dessau nach Magdeburg fuhr, befand sich ein stark alkoholisierter Mann. Beim Ausstieg auf Bahnsteig 6 im Magdeburger Hauptbahnhof stürzte er und schlug mit dem Kopf auf dem Bahnsteig auf. Die herbeieilenden Bundespolizisten nahmen den 60-Jährigen in ihre Obhut und riefen einen Krankenwagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,21 Promille. Der Mann wurde durch den Krankenwagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell