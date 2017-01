BPOLI MD: Erfolg der Bundepolizei - Mann bedrohte am 31. Dezember 2016 im Zug mehrere Reisende mit Messer - Täter festgenommen

Landkreis Anhalt-Bitterfeld/Dessau (ots) - Am Samstag, den 31. Dezember 2016 wurde die Bundespolizei in Dessau gegen 00:10 Uhr über einen Mann informiert, der in einer S-Bahn, die von Leipzig nach Dessau fuhr, mehrere Reisende mit einem Springmesser bedrohte. Das Springmesser bewegte er vor den Köpfen von drei Frauen hin und her und stach auch in eine Lehne neben dem Sitz einer weiteren Reisenden. Aufgrund der Videoauswertung und eines Zeugenhinweises konnte durch die Ermittler der Bundespolizei Magdeburg ein polizeibekannter 17-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Durch das zügige Handeln der involvierten Behörden konnte der 17-Jährige heute, am 05.01.2017, gegen 07:00 Uhr in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Tat vom 31.12.2016 gab er unumwunden zu. Die Beamten fanden zudem in seiner Wohnung noch weitere Beweisgegenstände, die auf andere Straftaten des 17-Jährigen schließen lassen. Aufgrund einer noch ausstehenden Haftstrafe wird der 17-jährige Täter, nach allen polizeilichen Maßnahmen, in die Jugendvollzugsanstalt nach Raßnitz verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell