BPOLI MD: Reisemesse "Tourisma-Caravaning" in Magdeburg - Die Bundespolizei ist dabei,- inklusive tägliches Bühnenprogramm zur Taschendiebstahlsprävention

Magdeburg (ots) - Vom 06.-08. Januar 2017 öffnen die Messehallen in Magdeburg, Tesssenowstraße 9, erneut ihre Türen für die Reisemesse "Tourisma-Caravaning". Auch in diesem Jahr werden die Beamten der Bundespolizeiinspektionen Magdeburg und Leipzig wieder dabei sein. Im Gepäck haben sie an ihrem Messestand in Halle 2 ein umfangreiches Repertoire: Neben der allgemeinen Vorstellung der Bundespolizei und deren Aufgaben auf den Bahnhöfen und Flughäfen sowie an der Grenze stehen die Bundespolizisten den interessierten Besuchern beratend bei ihren Reisevorbereitungen zur Seite. Die Thematiken Urkundenfälschungen und die Mitnahme von verbotenen Gegenständen auf Flugreisen können anhand von praktischen Vorlagen beleuchtet werden. Zusätzlich kann sich jeder Interessent für den Beruf eines Bundespolizisten im Rahmen einer Einstellungsberatung am Stand informieren. Der Schwerpunkt der Präsentation der Bundespolizei wird die Taschendiebstahlsprävention sein. Hier werden die Beamten umfassende Hinweise zum Schutz vor Taschendieben geben. Denn: Langfinger machen niemals Urlaub! Um die Besucher der Reisemesse verstärkt zu diesem Thema und den Tätern zu sensibilisieren wird die Bundespolizei auf der Bühne in Halle 2 täglich Vorführungen zur Taschendiebstahlsvermeidung geben. Tricks der Taschendiebe sowie verschiedene Handlungsmuster, um sich gegen die Taschendiebe zu wehren, werden in Rollenspielen durch die Bundespolizisten eindrucksvoll dargestellt. Die Vorführungen finden zu den folgenden Zeiten statt. Freitag, 06.01. um 11:00 Uhr Samstag, 07.01. um 11:00 Uhr Sonntag, 08.01. um 15:00 Uhr Die Bundespolizisten freuen sich auf Ihren Besuch! Schauen Sie vorbei! Die Reisemesse ist täglich von 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell