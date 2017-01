BPOLI MD: Aufgesprengter Fahrkartenautomat am Bahnhof Sandersleben - Zeugen gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Sandersleben (ots) - Am Montagabend, den 02.01.2017, gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen aufgesprengten Fahrausweisautomaten am Bahnhof Sandersleben informiert. Unbekannte Täter hatten ein pyrotechnisches Erzeugnis in den Fahrkartenausgabeschacht des Fahrausweisautomaten geworfen. Bei der Umsetzung des pyrotechnischen Erzeugnisses wurde ein so gewaltiger Druck ausgeübt, dass die Tür des Automaten völlig aus der Verankerung gerissen wurde. Die Seitenwände und die Rückwand wurden um fast fünf Zentimeter nach außen gedrückt. Weiterhin wurde das Innenleben des Automaten komplett zerstört. Die in Fahrausweisautomaten befindliche Farbpatrone, welche bei einem unberechtigten Zugriff auf einen Fahrausweisautomaten das Diebesgut für den Täter unbrauchbar macht, wurde ebenfalls ausgelöst. Durch die Deformierung des Fahrausweisautomaten gelang es den Tätern nicht die Geldkassetten zu entwenden, da diese komplett verkeilt waren. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Da durch die Beamten vor Ort noch der Geruch von Schwarzpulver festgestellt wurde, lässt sich eine Tatzeit um circa 20:00 Uhr vermuten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen, die gegen 20:00 Uhr am Bahnhof Sandersleben aufgefallen sind. Die Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 565490), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell