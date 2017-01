BPOLI MD: Bundespolizisten stellen 17-Jährigen mit über 100g Marihuana fest

Magdeburg (ots) - In der Silvesternacht kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Magdeburg um 22.15 Uhr einen 17-jährigen Jungen. Er führte in seinem Rucksack einen verbotenen "Pollenböller", eine sogenannte Krautmühle sowie eine Tüte mit grünen Pflanzenteilen bei sich. Dabei handelte es sich insgesamt um 103 Gramm Marihuana. Die Sachen wurden allesamt beschlagnahmt und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Den Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell