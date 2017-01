BPOLI MD: Bundespolizei Magdeburg: Gleich zwei Haftbefehle in der Silvesternacht

Magdeburg (ots) - Die Silvesternacht endete für zwei junge Männer vermutlich anders als geplant. Zunächst kontrolliert eine Streife der Bundespolizei am 31. Dezember 2016, um 18.25 Uhr einen 20-Jährigen im Hauptbahnhof. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichtes Zeven. Demnach wurde er wegen Diebstahl, Leistungserschleichung und Körperverletzung zu einem Jahr Jugendfreiheitsstrafe verurteilt. Er hatte sich seinem Strafantritt nicht gestellt. Dem jungen Mann wurde noch vor Ort die Festnahme ausgesprochen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten dann auch noch einen Teleskopschlagstock, was eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zur Folge hat. Der 20-Jährige wurde um 22.25 Uhr an die Jugendhaftanstalt Raßnitz übergeben. Dort wird er das soeben begonnene Jahr 2017 verbringen. Etwas mehr "Glück im Unglück" hatte ein 25-Jähriger. Er fiel den Bundespolizisten um 20.30 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg auf, da er drei sogenannte "Pollenböller" mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt und den Mann erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Doch damit nicht genug. Auch seine Personalien wurden im polizeilichen Datensystem abgefragt und ergaben ebenfalls einen Vollstreckungshaftbefehl. Diesen hatte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau erstellt. Der Mann wurde durch das Amtsgericht Köthen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 800 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Seine Freundin zahlte die Geldstrafe für ihn und er konnte die Dienststelle der Bundespolizei als freier Mann verlassen.

