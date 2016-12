BPOLI MD: 37-jähriger Dieb greift Bundespolizisten an

Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 27. Dezember 2016 wurde die Bundespolizei gegen 16.45 Uhr durch eine Verkäuferin im Magdeburger Hauptbahnhof um Hilfe gebeten. Sie hatte zuvor einen Mann in ihrem Laden beobachtet, der sich ein Genussmittel unter seine Jacke steckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von der Verkäuferin aufgehalten. Bei Eintreffen der Streife der Bundespolizei reagierte der Mann sofort aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Beamten massiv mit ehrverletzenden Worten, trat mehrfach ruckartig an sie heran und holte mit beiden Armen zum Schlag gegen einen der Bundespolizisten aus. Damit war das Maß voll. Der 37-Jährige wurde gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Dieb schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell