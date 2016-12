BPOLI MD: Schwarzfahrer mit 2,37 Promille

Stendal (ots) - Am Dienstag, den 27. Dezember 2016 wurde die Bundespolizei in Stendal um 06.15 Uhr von einer Zugbegleiterin um Hilfe gebeten. In ihrem Zug, der auf der Strecke Salzwedel - Stendal unterwegs war, befand sich ein Mann, der keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte und auch seine Personalien nicht preisgeben wollte. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Stendal übernahm eine Streife der Bundespolizei den 50-jährigen Mann. Er wurde zur Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Da die Bundespolizisten einen sehr starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie auch einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 2,37 Promille. Dem Mann wurde mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen der Schwarzfahrt eingeleitet wird. Nachdem die Personalien feststanden und er keinerlei Ausfallerscheinungen aufgrund des erhöhten Alkoholkonsums zeigte, konnte er die Dienststelle anschließend wieder verlassen.

