BPOLI MD: Graffititäter werfen Spraydose auf Lokführer

Stendal (ots) - Am Dienstag, den 27. Dezember 2016 bemerkte ein Triebfahrzeugführer gegen 02.20 Uhr in der Abstellgruppe am Hauptbahnhof Stendal zwei Männer, die einen Zug besprühten. Er sprach die beiden Männer an. Einer von ihnen schmiss daraufhin seine gelbe Spraydose in Richtung des Lokführers. Dann ergriffen beide die Flucht in Richtung Stadt. Die Spraydose traf den Lokführer glücklicherweise nicht. Er informierte die Bundespolizei in Stendal. Eine Nachsuche verlief ohne Ergebnis. Die Spraydose wurde sichergestellt. Die Bundesbeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ein. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu den beiden Männern machen können. Wer hat am Dienstagmorgen, um 02.20 Uhr zwei Männer vom Hauptbahnhof Stendal in Richtung Stadtzentrum laufen sehen und kann weitere Informationen zu den Tätern geben? Diese werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 565490), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

