BPOLI EF: Zeugenaufruf der Bundespolizei

Erfurt (ots) - Bereits am Sonntag, den 6. August 2017, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Erfurter Bahnhofstraße. Ein Bundespolizist, der sich gegen 17.30 Uhr gerade auf dem Weg zum Dienst befand, bekam mit, wie zwei arabisch aussehende Männer von einem Laden für orientalische Lebensmittel in Richtung Hauptbahnhof rannten. Vor dem Laden lag ein 19-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger, der im Gesicht blutete und über Schmerzen klagte. Zuvor war der 19-Jährige von den geflüchteten Personen geschlagen und am Boden liegend mit Füßen getreten worden. Der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Katholische Krankenhaus eingeliefert.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht die Täter zu stellen. Aus diesem Grund bittet die Bundespolizei zur Ergreifung der Täter sowie zur Aufklärung der Tat um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täter sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell