BPOLI EF: Wochenendrückblick der Bundespolizei

Thüringen (ots) - Am Samstag, kurz nach Mitternacht, kontrollierten Bundespolizisten einen 29-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vorlag. Diesen hatte die Behörde erlassen, weil der 29-Jährige ein gegen ihn verhängtes Ordnungsgeld nicht bezahlt hatte. Zu Verbüßung der nunmehr fälligen Ordnungshaft von drei Tagen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Tonna eingeliefert.

In einem Geschäft im Erfurter Hauptbahnhof griff ein Taschendieb in die Handtasche einer Kundin. Deren Begleiter bemerkte dies und unterband die Tat. Der Mann konnte noch vor Ort von Mitarbeitern der DB Sicherheit festgehalten werden. Gegen den Tatverdächtigen hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten den abgeschnittenen Trageriemen einer Handtasche. Der 47-jährige Deutsche war zudem stark alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille.

Darüber hinaus stellte die Bundespolizei wieder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Bei einem 37-jährigen Deutschen, der sich auf der Zugfahrt von Chemnitz nach Suhl befand, stellten die Beamten 2,79 Gramm Haschisch und 0,87 Gramm Marihuana sicher. In Erfurt fand sich bei einem 26-jährigen Deutschen im Zigarettenetui ein Tütchen mit 0,64 Gramm Crystal. Bei einem 35-jährigen Deutschen, den die Beamten ebenfalls im Erfurter Hauptbahnhof kontrollierten, fanden sie in dessen Unterhose 9,96 Gramm Marihuana.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stellte die Bundespolizei auch am Sonntag fest. So in Nordhausen, wo die Beamten einen 19-jährigen Deutschen im Bahnhof kontrollierten, der eine geringe Menge Marihuana dabei hatte. Mehr fand sich bei einem 31-jährigen Deutschen, den Bundespolizisten im Erfurter Hauptbahnhof kontrollierten. Dieser hatte acht "Briefchen" mit je einer Konsumeinheit Kokain (insgesamt 9,38 Gramm) dabei. Alle Personen wurden angezeigt, die weiteren Ermittlungen zu den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden durch die Polizei des Freistaates Thüringen geführt.

Heute, kurz nach Mitternacht, gelang es Bundespolizisten zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen. Die Beamten befanden sich auf Streife an der ICE-Neubaustrecke, als ihnen zwei Personen an einem Brückenbauwerk nahe Großbrembach auffielen. Zwei Männer konnten noch vor Ort gestellt werden, die dort bereits einen Pfeiler der Brücke mit Farbe besprüht hatten. Bei den Männern handelt es sich um einen 17 und einen 41-jährigen Deutschen, die mehrere Farbsprayflaschen, Einweghandschuhe und Ski-Masken dabei hatten. Gegen die beiden Männer hat die Bundespolizei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell