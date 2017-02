BPOLI EF: Angriff mit abgebrochener Flasche - Bundespolizei sucht Opfer

Erfurt (ots) - Erst geschlagen, dann mit abgebrochener Flasche angegriffen - Bundespolizei sucht Opfer der Tat.

Der Vorfall ereignete sich am 28. Januar 2017. Auf der Rückfahrt von Fans des FC Rot Weiß Erfurt vom Fußballspiel in der Dritten Liga in Halle gerieten in einer Regionalbahn zwei Männer aneinander. Beim Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Deutschen, dessen Identität bekannt ist. Das Geschehen wurde durch die Videoüberwachung im Zug aufgezeichnet. Nach zunächst verbaler Kommunikation zwischen den beiden Männern schlug der 31-Jährige mehrfach zu. Dabei wurde das Opfer im Gesicht verletzt. Nachdem ein weiterer Mann dazwischen ging und die beiden trennte, ließ der Angreifer kurzzeitig von seinem Opfer ab. Der Angegriffene zog sich in einen anderen Bereich des Zuges zurück. Kurz darauf kehrte der 31-Jährige zurück und ging mit einer abgebrochenen Bierflasche auf das Opfer los. Dabei ist es vermutlich nur dem wiederholten Einschreiten des dritten Mannes zu verdanken, dass es nicht zu schlimmeren Verletzungen kam.

Der Täter ist als Fußballfan von Rot Weiß Erfurt bekannt. Inwieweit das Opfer ebenfalls Bezüge dazu hat ist bislang nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr, als sich der Zug auf Höhe Hopfgarten - Vieselbach befand. Die Bundespolizei sucht Zeugen vom Vorfall sowie das Opfer der Tat. Sachdienliche Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Opfers sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer 0361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

