BPOLI EF: Wochenendrückblick der Bundespolizei

Thüringen (ots) - Am Samstag kontrollierten Bundespolizisten gegen 14.45 Uhr drei deutsche Staatsangehörige im Erfurter Hauptbahnhof. Diese waren den Beamten auf Grund betäubungsmitteltypischer Symptome aufgefallen. Bei einem der drei, einem 17-jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe hatte eine sogenannte Bong zum Rauchen von Marihuana dabei. An dieser waren noch Anhaftungen der Droge zu erkennen. Zum Konsum von Betäubungsmitteln befragt gab der 16-Jährige an, diese von dem 18-Jährigen zu bekommen, der ebenfalls dabei war. Bei dem fanden die Beamten dann auch zwei Tütchen mit Marihuana (insgesamt 1,8 Gramm). Neben dem Besitz von Betäubungsmitteln bekam der 18-Jährige zusätzlich eine Anzeige wegen der Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

Ein 42-jähriger Deutscher, den die Beamten gegen 19.00 Uhr im Erfurter Hauptbahnhof kontrollierten, war zur Festnahme ausgeschrieben. Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt erlassen, weil der Mann eine Geldstrafe von 600 Euro nicht bezahlt hatte.

Ebenfalls im Erfurter Hauptbahnhof trafen die Bundespolizisten gegen 22.00 Uhr auf einen 61-jährigen Deutschen, der einen verwirrten Eindruck machte. Dabei kam heraus, dass der Mann bereits durch das Klinikum Soest vermisst wurde. Wie der Mann nach Erfurt gekommen war blieb unklar. Der 61-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Katholische Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag stellten Bundespolizisten in einer Regionalbahn zwei afghanische (16 und 17 Jahre) und einen marokkanischen Staatsangehörigen (32 Jahre) fest, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren.

Ebenfalls in einer Regionalbahn stießen die Beamten am Nachmittag auf einen 24-jährigen Deutschen, der eine geringe Menge Marihuana dabei hatte. Der Zug war von Halle / Saale nach Kassel unterwegs gewesen.

Gegen 17.00 Uhr stellten Bundespolizisten auch im Erfurter Hauptbahnhof eine Person mit Marihuana fest. Hier hatte ein 35-jähriger Deutscher 1,4 Gramm der Droge dabei.

In allen Fällen gab es eine Strafanzeige. Die weitere Bearbeitung der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Landespolizei übernommen.

