BPOLI EF: Familie wegen Fan-Schal angegriffen

Erfurt (ots) - Weil der Sohn einen schwarz-gelben Fan-Schal trug, wurde eine Familie im Erfurter Hauptbahnhof angegriffen.

Bei den Angreifern handelte es sich um fünf Fußballanhänger des FC Rot Weiß Erfurt, die vom Spiel ihrer Mannschaft aus Halle zurückgekehrt waren. Am Samstag, den 28. Januar, gegen 18.30 Uhr trafen die Personen auf den 17-Jährigen, der mit seinen Eltern im Bahnhof unterwegs war. Hier pöbelten sie den Jugendlichen an, weil dieser einen schwarz-gelben Fan-Schal trug. Einer der Angreifer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Erst als der 17-Jährige den Schal unter der Jacke versteckte ließ der Angreifer von ihm ab. Auch die Eltern mussten sich gegen Rempeleien verteidigen. Dabei wurde die 55-Jährige Mutter von einem der Angreifer mit dem Knie so gegen den Oberschenkel gestoßen, dass sie auf der Rolltreppe zu Fall kam. Vor Ort geeilten Bundespolizisten gelang es noch zwei der Täter auf dem Bahnhofsvorplatz zu stellen. Dabei handelt es sich um einen 18 und einen 25-Jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die anderen flüchteten Richtung Innenstadt. Gegen die Täter hat die Bundespolizei Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zur Ergreifung der weiteren Täter sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täter sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer 0361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

