BPOLI EF: Bundespolizei stellt Schwarzfahrer mit Betäubungsmitteln und Waffen fest

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag kontrollierte der Zugbegleiter in einem ICE einen 19-jährigen Deutschen, der allerdings keinen Fahrschein vorweisen konnte. Stattdessen wollte der junge Mann den Fahrschein nachträglich mit einer EC-Karte erwerben. Als der Zugbegleiter feststellte, dass die EC-Karte nicht auf den Namen des 19-Jährigen ausgestellt war, nahm dieser die Karte und warf sie weg. Der Zugbegleiter informierte daraufhin die Bundespolizei, die den jungen Mann bei Ankunft des Zuges in Erfurt in Empfang nahm. Der Zug war aus Richtung Frankfurt / Main nach Erfurt gefahren. Polizeilich war der Mann kein Unbekannter, insgesamt 54-mal wurde bereits gegen ihn ermittelt, fast immer wegen Erschleichen von Leistungen. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten außerdem 1,3 Gramm Marihuana, ein Faustmesser sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliches Prüfzeichen. Zur Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen, Unterschlagung und Betrug wurde der Mann auch wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz angezeigt. Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

