BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Erfurt (ots) - Im Zuge einer sogenannten Aktivfahndung gelang es heute der Bundespolizei drei Haftbefehle zu vollstrecken. Alle drei Haftbefehle waren auf einen Mann ausgestellt. Das Amtsgericht Erfurt (zwei Haftbefehle) und das Berliner Amtsgericht Tiergarten hatten diese wegen Erschleichen von Leistungen erlassen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen, der an seiner Arbeitsstätte in Erfurt angetroffen wurde. Hier wurde er durch die Beamten festgenommen und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell