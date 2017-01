BPOLI EF: Zwei Festnahmen durch die Bundespolizei

Erfurt (ots) - Zunächst kontrollierten Bundespolizisten in den Morgenstunden des 24. Januars einen 61 Jahre alten Italiener. Dieser saß im Warteraum des Erfurter Hauptbahnhofes, um von einem Bekannten abgeholt zu werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab, dass ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) gegen ihn vorlag. Der Haftbefehl wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs ausgestellt, weil der italienische Berufskraftfahrer an seinem Lkw Kennzeichen anbrachte, die keinem gültigen Format einer Zulassung entsprachen. Offensichtlich mit genügend Bargeld ausgestattet, konnte er nun die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro nebst 70 Euro Verfahrenskosten bezahlen und durfte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Eine weitere Kontrolle eines polizeibekannten Mannes im Erfurter Hauptbahnhof erwies sich im Nachgang ebenfalls als Fahndungstreffer. Gegen den 53-jährigen Deutschen erließ die Staatsanwaltschaft Erfurt Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Beamte der Bundespolizei überstellten den Deutschen nach routinemäßiger Durchsuchung seiner Sachen und dem Aushändigen des Haftbefehles an die JVA Tonna.

