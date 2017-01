BPOLI EF: Bundespolizei nimmt Schulschwänzer in Gewahrsam

Erfurt (ots) - Ein 16-jähriger deutscher Jugendlicher meldete sich heute Vormittag mit einem besonderen Anliegen bei der Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof. Nach eigenen Angaben hätte er bereits in der vergangenen Woche einen Arrest in der Jugendarrestanstalt Arnstadt antreten müssen. Zu der Strafe ist er wegen mehrmaligen unerlaubten Fernbleibens vom Schulunterricht verurteilt worden. Allerdings sei er in der Woche krank gewesen und war nach seinem Bekunden nicht in der Lage die Strafe anzutreten. Ein Anruf bei der Jugendarrestanstalt bestätigte den Arrest des Jugendlichen, hier hatte man vergeblich auf ihn gewartet. Eine Krankschreibung ohne zusätzliche ärztliche Bestätigung einer Haftuntauglichkeit entbindet indes nicht von der Verpflichtung, den Arrest anzutreten. Aus diesem Grund hatte das Amtsgericht Arnstadt für den 16-Jährigen mittlerweile ein Vorführersuchen erlassen. Der Jugendliche wurde durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen und in die Jugendarrestanstalt Arnstadt gebracht.

