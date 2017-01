BPOLI EF: Festnahme durch die Bundespolizei

Erfurt/Arnstadt (ots) - Bundespolizisten kontrollierten gestern einen 23-jährigen Deutschen in einem Regionalexpress. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Erfurt nach Arnstadt. Der Mann war indes kein Unbekannter. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte auf Grund von Ermittlungen der Bundespolizei in Erfurt ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gegen den 23-Jährigen erlassen. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen wegen Schwarzfahrens wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Tonna eingeliefert.

