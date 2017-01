BPOLI EF: Mehrere Festnahmen durch die Bundespolizei

Erfurt (ots) - Nachdem die Bundespolizei gestern Abend einen 33-Jährigen im Erfurter Bahnhof festgenommen hatte, weil gegen diesen ein Haftbefehl vorlag (die Bundespolizei berichtete), waren die Beamten auch heute wieder erfolgreich. Zunächst kontrollierten Bundespolizisten am Flughafen Erfurt - Weimar einen 68-jährigen Deutschen, der gegen 13.00 Uhr mit einem Flugzeug aus Antalya (Türkei) gelandet war. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe erlassen. Der Grund war Diebstahl. Einen 52-jährigen Deutschen kontrollierten Bundespolizisten in Gera. Auch dieser war zur Festnahme ausgeschrieben. 20 Euro an Geldstrafe oder ein Tag Erzwingungshaft waren noch offen. Der Haftbefehl war von der Kölner Staatsanwaltschaft wegen einer Ordnungswidrigkeit erlassen worden. Der Betroffene selber hatte keine ausreichenden Barmittel dabei. Letztendlich bezahlte seine Mutter den Betrag, so dass der Mann auf freiem Fuß belassen werden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell