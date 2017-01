BPOLI EF: Wochenendrückblick der Bundespolizei

Thüringen (ots) - Am Samstag kontrollierten Bundespolizisten einen 26-Jährigen im Bahnhof Eisenach. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein durch ihn mitgeführtes Damenfahrrad zur Fahndung ausgeschriebenen war. Der Mann konnte indes einen Kaufbeleg für das Rad vorweisen, so dass es in seinem Besitz verblieb. Eine Anzeige bekam er trotzdem. Er hatte nämlich eine erlaubnispflichtige Gaspistole dabei, nur keine Erlaubnis zum Führen dieser in der Öffentlichkeit.

In einer Regionalbahn, die von Halle (Saale) nach Kassel-Wilhelmshöhe unterwegs war, fanden Bundespolizisten bei einem 33-Jährigen 1,5 Gramm Marihuana. Gegen den Mann haben die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Drei 13-Jährige und ein Zwölfjähriger hatten sich den Güterbahnhof in Gera als Spielplatz ausgesucht. Bundespolizisten verfolgten die Spuren der Kinder im Schnee und fanden die vier in einem baufälligen Gebäude auf dem Gelände. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus, nicht ohne die die Kinder über die Gefahren des unberechtigten Aufenthaltes auf dem Bahngelände sowie in baufälligen Gebäuden aufzuklären.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag gerieten zwei Männer (24, 28 Jahre) im Erfurter Hauptbahnhof in Streit. Dem vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung des 28-Jährigen mit dessen Freundin. Die beiden waren gerade aus einer Disko in der Innenstadt gekommen. Der Mann beleidigte dabei die Frau massiv, was den 24-Jährigen veranlasste diese von dem Älteren wegzuführen. Infolge dessen griff der 28-Jährige den Jüngeren an und versetzte ihm einen Kopfstoß. Auch als eine Streife der Bundespolizei hinzukam, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, so dass er durch die Beamten gefesselt werden musste. Der 24-Jährige wurde durch den Notarzt ins Helios-Klinikum verbracht. Gegen den 28-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nunmehr wegen Beleidigung und Körperverletzung. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.

Auch am Sonntag stellte die Bundespolizei wieder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Gegen 7.30 Uhr fiel ein 18-Jähriger durch betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen im Erfurter Hauptbahnhof auf. Bei dem Mann fanden die Beamten zwei Cliptüten Cannabis mit jeweils 1,9 Gramm und 2,4 Gramm Inhalt. Da bei der Durchsuchung der Person auch noch ein Schlagring zum Vorschein kam, wurde er neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Auch in Gotha stießen Bundespolizisten auf Betäubungsmittel. Im Bahnhof trafen die Beamten auf einen 22-Jährigen, der 0,7 Gramm Marihuana, Cannabisblüten sowie 0,5 Gramm Amphetamine dabei hatte.

Ebenfalls am Sonntagmorgen kontrollierten Bundespolizisten einen 32-Jährigen in einer Regionalbahn, die von Erfurt nach Weimar unterwegs war. Im Verlauf der Befragung gab der Mann freiwillig zwei Tütchen Amphetamine (1,3 Gramm) heraus. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bekam er trotzdem.

Ein 30- und ein 33-Jähriger waren mit einer Regionalbahn von Nordhausen nach Kassel-Wilhelmshöhe unterwegs, als sie von Bundespolizisten kontrolliert wurden. Die Männer hatten 2,4 Gramm Crystal, 26,75 Gramm Amphetamine und 4,53 Gramm Marihuana dabei. Auch hier gab es eine Anzeige.

In den frühen Abendstunden wurde die Bundespolizei in Erfurt alarmiert, weil es zu einem Messerangriff im Erfurter Hauptbahnhof gekommen sein soll. Ein 26-Jähriger hatte einen 52-Jährigen mit einer Whisky-Flasche auf den Kopf geschlagen und hielt dabei in der anderen Hand ein Messer. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn auf die Dienststelle. Der Geschädigte wurde mit einer Kopfverletzung durch den Notarzt ins Katholische Krankenhaus eingeliefert. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille beim Beschuldigten. Außerdem fanden sich ein Paar Quarzhandschuhe bei ihm. Diese sowie das Messer und die Flasche wurden beschlagnahmt, der 26-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

