BPOLI EF: Erst Verkäuferin beleidigt, dann mit Bundespolizisten angelegt

Saalfeld (ots) - Ein 46-Jähriger Deutscher beleidigte zunächst die Verkäuferin in einem Bahnhofkiosk, bevor er sich mit der Bundespolizei anlegte.

Gestern Mittag betrat der Mann den Kiosk im Bahnhof Saalfeld und versuchte sich Zutritt zum Lager der Verkaufsstätte zu verschaffen. Nachdem ihm das verwehrt wurde, beleidigte er die Verkäuferin. Daraufhin verließ der Mann den Laden und begab sich zur Dienststelle der Bundespolizei, die sich am Bahnhof befindet.

Auch hier fing er sofort an, die Beamten massiv zu beleidigen. Als diese die Identität des Mannes feststellen wollten, widersetzte sich dieser. Trotz mehrfacher Androhung der Beamten unmittelbaren Zwang anzuwenden, verhielt sich der 46-Jährige weiterhin aggressiv und bedrohte die Beamten. Beim Versuch den Mann in Gewahrsam zu nehmen und zu fesseln, verletzte sich dieser und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Über den Rettungsdienst, der zur Versorgung der Platzwunde angefordert wurde, erfolgte die Einweisung des Mannes in Thüringenklinik Saalfeld. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen den Mann hat die Bundespolizei Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

