BPOLI EF: Bundespolizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher und findet Eigentümer

Erfurt (ots) - Gestern Mittag kontrollierten Bundespolizisten zwei Männer im Warteraum des Erfurter Hauptbahnhofes. Einer der beiden, ein 32-Jähriger, hatte ein Fahrrad dabei, zu dem er widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Besitzverhältnisse machte. Zunächst behauptete er, dass sein Vater Eigentümer wäre, was aber in einem Telefonat mit diesem schnell widerlegt werden konnte. Danach wollte der 32-Jährige das Fahrrad zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Auch dieser Aussage schenkten die Beamten keinen Glauben und nahmen den Mann samt Rad mit zur Dienststelle. Über einen am Rahmen befindlichen Aufkleber konnte das Fahrradgeschäft ermittelt werden, in dem das Rad verkauft wurde. Und dort wurden auch die Daten des rechtmäßigen Eigentümers in Erfahrung gebracht. Bei diesem handelte es sich um einen 16-Jährigen, dem das Fahrrad just an diesem Tag an seiner Schule in Elxleben gestohlen worden war. Das Fahrrad hatte der Jugendliche gerade erst zu Weihnachten geschenkt bekommen. Vom Diebstahl hatte er bis dahin noch gar nichts gewusst.

Gegen den 32-Jährigen hat die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell