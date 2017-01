BPOLI EF: Bundespolizei schult zur Zivilcourage

Thüringen (ots) - Am 3. und 4. Januar besuchten Bundespolizisten das Staatliche Holzland-Gymnasium in Hermsdorf. In einer interaktiven Unterrichtseinheit zum Thema "Gewaltprävention" schulten die Beamten Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen zur Zivilcourage. Jeweils vier Unterrichtsstunden dienten dazu, Ursachen von Gewalt, Gewaltsituationen und die Gewaltspirale kennen zu lernen und couragiert in Notsituationen Hilfe leisten zu können. Anhand von Fragen, wie

- Was ist Gewalt? - Wie können Gewalthandlungen entstehen? - Wie werde ich zum Täter /Opfer?

sollten Tatlungen rechtlich eingeordnet und richtiges Meldeverhalten verdeutlicht werden. Weitere Fragen, die in "interaktiven Rollenspielen" erarbeitet wurden, sind

- Was kann ich tun, wenn ich selbst Opfer werde? - Wie kann ich helfen, wenn ein anderer Mensch zum Opfer wird?

Zivilcourage zeigen ist dabei nicht selbstverständlich, oftmals aber einfacher als zunächst gedacht. Dabei gelten sechs praktische Regeln für den Alltag:

- Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. - Ich fordere andere aktiv zur Mithilfe auf. - Ich beobachte genau, präge mir Tätermerkmale ein. - Ich organisiere Hilfe unter dem Notruf 110. - Ich kümmere mich um das Opfer und nicht um den Täter. - Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.

Unterrichtungen zur Gewaltprävention sollen die Fähigkeit vermitteln, Verantwortung für eigene Sicherheit zu übernehmen und Grenzen zu ziehen. Durch gezielten Einsatz von Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung soll nicht zuletzt das Selbstbewusstsein der Teilnehmer gestärkt werden.

Die Schulungen zur Zivilcourage sind dabei ein Teil des Präventionsprogramms der Bundespolizei.

