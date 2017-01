BPOLI EF: Zugbegleiterin in einer Regionalbahn verletzt

Weimar (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen hat eine spanische Staatsangehörige am heutigen Morgen die Zugbegleiterin einer Regionalbahn angegriffen. Dabei hat die 28-jährige Frau die Bahnmitarbeiterin mit Kaffee begossen und ihr ein Feuerzeug an den Kopf geworfen. Durch den Wurf wurde die 59-jährige Geschädigte am Auge verletzt.

Die Regionalbahn befand sich auf der Fahrt von Erfurt nach Jena, als der Zug in Weimar auf Grund des Vorfalls länger als geplant halten musste. In Jena sollte der Zug um 09.04 Uhr sein, kam aber erst mit 32 Minuten Verspätung an.

Gegen die 28-jährige Spanierin hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell