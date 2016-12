BPOLI EF: Bundespolizei stellt im Weihnachtsreiseverkehr nur kleinere Zwischenfälle fest

Thüringen (ots) - Der Weihnachtsreiseverkehr auf der Schiene ist in Thüringen ohne ernsthafte Zwischenfälle verlaufen. Die Bahnhöfe und Züge waren wie üblich zu dieser Zeit gut ausgelastet.

Am Vormittag des 24. Dezember ließ ein 27-Jähriger beim Halt einer Süd-Thüringen-Bahn in Sonneberg-Ost, einen Edelstahl Mülleimer mittels selbst gebauten Sprengkörpers detonieren. Die Ermittlungen hierzu hat die Landespolizei übernommen.

Ein 38-Jähriger beleidigte am Heiligen Abend im Erfurter Hauptbahnhof eingesetzte Bundespolizisten. Beim Atemalkoholtest stellten die Beamten 2,5 Promille bei dem Mann fest.

Gleich drei Haftbefehle lagen gegen einen 33-Jährigen vor, der im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert wurde. Die Haftbefehle hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Erschleichen von Leistungen und Betrug erlassen. Außerdem hatte er das Bußgeld für eine durch ihn begangene Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt. Da der Mann die aus den Strafbefehlen und Bußgeld resultierende Summe von 1860,20 Euro aufbringen konnte, wurde er auf freiem Fuß belassen.

Am Sonntag hatten bislang unbekannte Täter eine Papiertonne im Bereich der Bahnstrecke Erfurt - Eisenach in der Ortslage Ingersleben ins Gleis gestellt. Diese wurde durch eine Regionalbahn des Eisenbahnverkehrsunternehmens Abellio erfasst, wodurch der Zug beschädigt wurde. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Am gestrigen Vormittag entwendeten eine 27 und eine 28-Jährige mehrere Christbaumkugeln vom Weihnachtsbaum im Erfurter Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Frauen auf dem Bahnhofsvorplatz stellen. Beide zeigten sich äußerst uneinsichtig, weigerten sich ihre Personalien herauszugeben und riefen über ihr Mobiltelefon sogar den Notruf der Polizei an. Allerdings legten sie schnell wieder auf, als der Beamte am anderen Ende der Leitung nach den Personalien der Anruferin fragte. Als die beiden Frauen noch zu fliehen versuchten, nahmen die Beamten sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Hier wurde auch die Anzeige wegen des Diebstahls der Christbaumkugeln gefertigt.

