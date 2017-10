BPOLI KLT: Butterflymesser und Reizstoffsprühgerät eingezogen

Johanngeorgenstadt (ots) - Am gestrigen Sonntag zogen Bundespolizisten bei stichprobenartigen Kontrollen an der Grenze zu Tschechien Waffen ein, die in Deutschland verboten sind. Ein 22-jähriger Vogtländer führte am Gürtel seiner Hose griffbereit ein Butterflymesser mit sich, ein 30-jähriger Mann aus Königs Wusterhausen hatte in der Fahrertürablage seines Pkw zugriffsbereit ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliches Prüfzeichen liegen. Gegen beide erstatteten die Beamten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

