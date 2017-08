BPOLI KLT: Slowake am Bahnhof Aue verhaftet

Aue (ots) - Bundespolizisten verhafteten gestern Abend am Bahnhof in Aue einen 26-jährigen Slowaken. Bei der vorangegangenen Kontrolle des Mannes hatten die Beamten festgestellt, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorliegt. Anfang des vergangenen Jahres hatte ihn das Amtsgericht Torgau in einem Strafbefehl wegen Diebstahls eine Geldstrafe von 325 Euro auferlegt, die er nicht zahlte. Deshalb musste er nun eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Zwickau antreten, da er auch bei seiner Verhaftung nicht zahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell