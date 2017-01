BPOLI KLT: Betäubungsmittel im Zug der Erzgebirgsbahn sichergestellt

Johanngeorgenstadt/Zwickau (ots) - Gestern Abend kontrollierten Bundespolizisten in einem Zug der Erzgebirgsbahn drei Männer im Alter von 21, 25 und 28 Jahren aus Thüringen. Sie kamen mit der Bahn aus Johanngeorgenstadt und waren zuvor in Tschechien gewesen. Beim 25-Jährigen fanden die Beamten 0,7 Gramm Marihuana. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Zwickau wurde in der Gepäckablage über einer Sitzgruppe, in der die drei Männer Zeugenangaben zufolge gesessen hatten, durch die Einsatzkräfte eine Cliptüte mit etwa 34 Gramm kristalliner Substanz, vermutlich Crystal, gefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

