BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe stellt illegales Feuerwerk sicher

Breitenbrunn/Johanngeorgenstadt (ots) - Am gestrigen frühen Nachmittag stoppten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei in Breitenbrunn einen Pkw Mitsubishi, der zuvor den ehemaligen Grenzübergang in Johanngeorgenstadt aus Tschechien kommend passiert hatte. Nachdem der Beifahrer im Fahrzeug, ein 35-jähriger Leipziger, auf entsprechende Nachfrage der Beamten eingeräumt hatte, dass sich im Auto Feuerwerkskörper befinden, stellten die Einsatzkräfte bei der anschließenden Durchsuchung insgesamt 29 dieser Gegenstände unter den Schonbezügen der Vordersitze sicher. Es handelt sich dabei um Artikel, die keine Prüfkennzeichnung aufweisen oder um solche, die zu einer Kategorie von Pyrotechnik gehören, für die eine behördliche Erlaubnis vonnöten ist, um damit umgehen zu dürfen. Diese besitzt der Messestädter nicht, weshalb gegen ihn als nach eigenen Angaben alleinigen Besitzer der Gegenstände Anzeige erstattet wurde. Zudem muss der Beschuldigte die Kosten der Vernichtung des Feuerwerks übernehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell