BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe fasst Ehepaar mit über 100 Gramm Crystal

Johanngeorgenstadt (ots) - Am gestrigen Abend stoppten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei in Johanngeorgenstadt einen Pkw Kia, der zuvor die Grenze aus Tschechien kommend passiert hatte. Fahrerin des Wagens war eine 27-jährige Frau, ihr 29-jähriger Ehemann befand sich als Beifahrer im Auto. Als der Mann kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst zu Fuß, konnte jedoch durch die nacheilenden Beamten gestellt werden. Auf der Flucht entledigte er sich eines Päckchens, welches die Einsatzkräfte sicherstellten. Es enthielt 102 Gramm Crystal mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von über 8.000 Euro. Die beiden Beschuldigten mit gemeinsamem Wohnsitz im Erzgebirgskreis wurden vorläufig festgenommen und an den Zoll übergeben, welcher zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernahm. Gegen den Mann wurde vonseiten der Staatsanwaltschaft Chemnitz Untersuchungshaftbefehl beantragt. Dieser wurde bei der heutigen Vorführung vom zuständigen Ermittlungsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt. Gegen die Frau wurde kein Haftbefehl beantragt, sie wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell