BPOLI KLT: Tscheche mit Cannabis in der Vogtlandbahn festgestellt

Bad Brambach (ots) - Am gestrigen Abend kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Bad Brambach einen 22-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, der in einem Zug der Vogtlandbahn auf der Strecke Cheb-Zwickau unterwegs war. Da den Beamten bekannt war, dass der aktuell im Vogtlandkreis wohnhafte Mann in jüngerer Vergangenheit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte, unterzogen sie ihn einer dahin gehenden Kontrolle. Das führte zum Auffinden von knapp 14 Gramm Cannabis bei der Person, die bei der vorangehenden Befragung zunächst bestritten hatte, Betäubungsmittel mitzuführen. In der Vernehmung gab der Beschuldigte dann an, die illegale Droge in Tschechien für 90 Euro erworben zu haben. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und Strafanzeige erstattet.

