BPOLI KLT: Haftbefehl in Plauen vollstreckt

Plauen (ots) - Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei vollstreckten heute in Plauen einen Haftbefehl. Davon betroffen war ein 45-jähriger Mann aus dieser Stadt, den die Einsatzkräfte am Morgen an seiner Wohnanschrift antrafen und kontrollierten. Dabei stellten sie bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungsbestand fest, dass die Person wegen Entziehung elektrischer Energie im Oktober 2015 zu einer Geldstrafe von 1040 Euro verurteilt wurde. Da der Vogtländer nicht zahlungsfähig war, musste er die im Urteil angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen antreten und wurde dazu in die Justizvollzugsanstalt Zwickau verbracht.

