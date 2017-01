BPOLI KLT: Zwei Personen in Plauen verhaftet

Plauen (ots) - Am gestrigen Mittag kontrollierten Bundespolizisten am oberen Bahnhof in Plauen eine 37-jährige Frau aus dieser Stadt. Dabei stellten sie fest, dass zu der Person ein Haftbefehl wegen Diebstahl vorliegt, in dem sie zu einer Geldstrafe von 390 Euro verurteilt worden war. Zudem bestand noch eine Aufenthaltsermittlung wegen Raubes. Den geforderten Geldbetrag konnte die Frau nicht aufbringen und musste deshalb ersatzweise eine 26-tägige Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz antreten, in die sie die Beamten am Nachmittag einlieferten. Da die Einsatzkräfte im Zusammenhang mit den getroffenen Maßnahmen auch einen Joint mit Marihuana bei der Frau fanden, erstatteten sie Strafanzeige gegen sie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bereits am Morgen hatten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei in der Vogtlandmetropole einen 41-jährigen Tunesier verhaftet, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Leipzig wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz besteht. Er wurde am Mittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend der Justizvollzugsanstalt Zwickau übergeben. Damit erledigten sich auch zwei weitere justizielle Verfahren wegen Diebstahl und Körperverletzung gegen den Mann, da hierzu entsprechende Ausschreibungen zur Ermittlung seines Aufenthaltes bestanden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell