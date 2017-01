BPOLI KLT: Verhaftung in der Vogtlandbahn

Erfurt/Plauen (ots) - Gestern Abend kontrollierten Zollbeamte des Hauptzollamtes Erfurt in einem Zug der Vogtlandbahn auf der Strecke RB 2 Cheb-Zwickau einen 54-jährigen Mann. Die Überprüfung ergab, dass gegen den derzeit wohnsitzlosen gebürtigen Zwickauer ein Haftbefehl besteht, weshalb ihn die Einsatzkräfte in Plauen an die Bundespolizei übergaben. Wegen Erschleichen von Leistungen war die Person zu einer Geldstrafe von 180 Euro verurteilt worden, konnte diese vor Ort jedoch nicht entrichten. Deshalb wurde der Mann in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt Zwickau verbracht, um dort die angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen. Damit ist zudem eine weitere justizielle Angelegenheit vorübergehend geklärt. Wegen Diebstahl bestand zu dieser Person noch eine Aufenthaltsermittlung. Schließlich wurde noch festgestellt, dass der Bundespersonalausweis des Verhafteten seit fast zwei Jahren zeitlich abgelaufen und deshalb ungültig ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell