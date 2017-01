BPOLI KLT: Familienzusammenführung am Neujahrstag

Plauen/Mehlteuer (ots) - Am gestrigen frühen Abend wurde die Bundespolizei am oberen Bahnhof in Plauen informiert, dass sich am Bahnhof Mehlteuer zwei Kinder ohne elterliche Begleitung aufhalten. Auf der Fahrt dorthin erhielt die Streife den Hinweis, dass diese zwischenzeitlich den Plauener Bahnhof erreicht hatten. Ein 25-jähriger syrischer Asylbewerber aus Plauen hatte sich der Kleinkinder im Alter von 4 und 7 Jahren angenommen und sie zur Bundespolizei begleitet. Dort konnten sie kurze Zeit später von ihren afghanischen Eltern, die ebenfalls in der Vogtlandmetropole wohnen, wieder in Empfang genommen werden. Hintergrund der Trennung von den Eltern war eine zunächst gemeinsame Bahnfahrt der 27-jährigen Mutter und des 33-jährigen Vaters waren mit ihren beiden Kindern. Letztere verließen am Bahnhof Mehlteuer aus ungeklärten Gründen kurzzeitig den Zug und verpassten den Wiedereinstieg. Nachdem der Zug seine Fahrt fortsetzte und die Eltern das Fehlen ihres Nachwuchses bemerkten, stiegen sie ebenfalls beim nächsten Halt im vogtländischen Schönberg aus und wurden dort von den Einsatzkräften abgeholt. Kurze Zeit später war die Familie wieder vereint.

