BPOLI KLT: Sachbeschädigung am Haltepunkt Treuen - Zeuge greift ein und informiert die Polizei

Treuen (ots) - Gestern Mittag beobachtete ein Zeuge am Haltepunkt Treuen der Vogtlandbahnlinie Mehltheuer - Kraslice, wie zwei Jugendliche das dortige Wetterschutzhaus beschädigten, indem sie mit den Füßen gegen die Blechwände des Unterstandes traten. Der Zeuge sprach die beiden an, hielt sie damit von weiteren Beschädigungen ab und informierte die Polizei. Noch bevor diese am Tatort eintraf, entfernten sich die Jugendlichen von dort und fuhren nach Angaben des Zeugen mit einem aus Reichenbach kommenden Bus in Richtung des Treuener Zentrums davon. Die nun eingeleiteten Ermittlungen der Bundespolizei werden durch Fotos unterstützt, welche der Zeuge von den Tatverdächtigen machte und der Bundespolizei zur Verfügung gestellt hat. Die Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell