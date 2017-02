BPOLI L: Platzverweis endet im Polizeigewahrsam

Leipzig (ots) - Gestern Abend, gegen 21:15 Uhr erteilten Beamte der Bundespolizei einem offensichtlich stark alkoholisierten Mann, der aggressiv bettelte und Passanten drohte, vor der Westhalle am Hauptbahnhof Leipzig einen Platzverweis. Da er der Aufforderung der Polizisten nicht allein Folge leistete, geleiteten Sie ihn in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Zentralhaltestelle rannte der Mann plötzlich über die rote Ampel, in den fließenden Verkehr, in Richtung Bahnhof zurück.

Er wurde zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der 24-jährige, pakistanische Staatsangehörige massiv Widerstand, bespuckte und beleidigte die Beamten immer wieder.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,94.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell